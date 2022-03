Italia-Macedonia, la probabile di Mancini: unico dubbio Chiellini. Pronto Bastoni

La Nazionale oggi si allena a porte chiuse e proverà la formazione che il ct schiererà in campo nella semifinale play-off del 24

Allenamento a porte chiuse oggi per l'Italia in vista della sfida del 24 marzo, la semifinale dei play off contro la Macedonia del Nord per la qualificazione ai Mondiali in Qatar. Il dubbio è, dell'unico, è su Chiellini: il difensore della Juventus giocherà o no dal primo minuto? Considerato che non c'è neanche Bonucci, e che sarà valutato in vista dell'eventuale finale col Portogallo o Turchia, se Chiellini non ce la facesse la coppia titolare di centrali di difesa sarebbe composta da Mancini e Bastoni. 31mila biglietti venduti per la gara della Nazionale, tutto esaurito per il cento per cento di capienza.