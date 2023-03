Italia, Mancini: “Retegui? Sveglio, ricorda Batistuta. Non ci metterà molto…”

Roberto Mancini, commissario tecnico dell'Italia, ha parlato in conferenza stampa al Maradona alla vigilia di Italia-Inghilterra di domani, valida per le qualificazioni a Euro 2024. Queste le sue parole: "Giocheremo col 4-3-3? Abbiamo giocato con un modulo diverso nelle gare di Nations League, si potrebbe anche cambiare. Ma nel 4-3-3 ci sentiamo a nostro agio, soprattutto per giocare una partita molto propositiva. Sarà una gara molto difficile, noi cercheremo di fare la nostra partita. Non sarà semplice per entrambe. La Nazionale quando è venuta a Napoli è sempre stata aiutata dal pubblico, ci darà il solito aiuto".