Rai Sport – Italia, 4 membri dello staff positivi al Covid-19

Notizia allarmante che arriva dalla Lituania: l'Italia ha vinto 2-0 nel terzo match di qualificazione ai Mondiali del 2022 ma ora cresce l'apprensione

Uno dei 4 membri è stato già isolato ed è rientrato oggi in Italia per una faringite. Altri tre membri dello staff, però, sono risultati positivi al tampone fatto oggi, il cui referto è giunto al termine della partita. Si resta in attesa di novità ma in casa Italia ora c'è un po' di allarmismo.