Di Gennaro: “L’Italia ha mostrato di avere carattere e di saper soffrire. Bravo Mancini”

Intervenuto a TMW Radio, Antonio Di Gennaro ha commentato la prestazione dell'Italia di Mancini contro l'Austria

"Abbiamo trovato una Nazionale che ci ha fatto soffrire, era una squadra difficile. Correvano bene e compatti, dovevano calare invece non è stato così. I cambi sono stati decisivi, bravo Mancini. E' stata una partita che ci ha fatto capire che l'Italia ha anche carattere e cuore. Un po' di fortuna ci sta. Scelte iniziali? Dopo le tre partite ci poteva essere il dubbio Verratti-Locatelli, ma per il resto non capisco le critiche. Ci serviva un po' di sofferenza ora, visto che non lo abbiamo fatto in questi due anni. Chiesa? E' cresciuto allenandosi con i campioni, è migliorato".