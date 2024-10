Il capitano giallorosso ha lasciato il ritiro dopo il cartellino rosso rimediato in Italia-Belgio: sarà squalificato contro Israele

Lorenzo Pellegrini torna a Trigoria per dimenticare la Nazionale.

Il dieci azzurro e capitano della Roma é stato espulso ieri sera nel primo tempo della gara con il Belgio, dunque sarà squalificato per la partita di Udine con Israele: per questo ha lasciato il ritiro dell'Italia per tornare ad allenarsi con i giallorossi.