"Però questo è stato anche l’Europeo di Riccardo Calafiori, la cui parabola sembra esemplare. La Nazionale di Spalletti in Germania era la penultima per esperienza nel torneo e una di quelle con l’età media più bassa. Alcuni uomini dell’Europeo, come il 34enne Darmian o il 32enne Jorginho sembrano ai saluti, anche Mancini non è in cima ai pensieri di Spalletti per la ripartenza. Da valutare invece Di Lorenzo, tra i peggiori in Germania ma figlio sportivo del c.t.: Bellanova di anni ne ha 24 e forse qualche minuto poteva anche giocarlo. Nell’ultimo campionato si sono messi in evidenza Fabbian del Bologna, Baldanzi alla Roma, Prati del Cagliari, tutti Under 21 come Casadei del Chelsea e Gnonto del Leeds, più giovane marcatore azzurro con Mancini. Soprattutto i primi due potrebbero già essere chiamati a settembre. Senza dimenticare Camarda, la prossima grande speranza fra i centravanti".