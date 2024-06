«L'Inter ha vinto il campionato molto prima, io mi sono assicurato e ho visto che Inzaghi ha fatto fare gli allenamenti in maniera corretta fino in fondo, ma può darsi che mentalmente venga di non essere così applicato».Luciano Spalletti, dopo l'eliminazione dall'Europeo, ha parlato della vittoria dello scudetto dell'Inter e con quelle parole ha voluto sottolineare che la vittoria in anticipo da parte della squadra di Inzaghi potrebbe aver influito sul rendimento di alcuni elementi della Nazionale. Sui quali lui evidentemente puntava molto dato che alla vigilia dell'esordio all'Europeo aveva parlato benissimo del blocco Inter.