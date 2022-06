Italia, le possibili scelte di Mancini per l’Ungheria: Gnonto titolare

"Mancini non ha ancora deciso la formazione, ma qualche idea in testa ce l’ha: sette potrebbero essere i cambi rispetto al sabato bolognese, nessun debuttante assoluto, ma uno dall’inizio, il più celebrato in questi giorni, vale a dire Wilfried Gnonto, 18 anni e mezzo, che si è presentato al Dall’Ara con l’assist per Lorenzo Pellegrini. «Non mettiamogli troppa pressione addosso, ma ho capito che sa gestirla». E allora avanti con la freccia Willy: «Sa giocare benissimo ed è molto veloce, una qualità che in pochi hanno in questa Nazionale»".