Italia pronta a ripartire: ecco le tappe dal 4 maggio nella bozza al vaglio del governo

Il 4 maggio è il giorno nel quale sarà finito il lock-down imposto dal governo per contenere il coronavirus. Sarà un lunedì diverso rispetto a tutti gli altri, sarà quello nel quale molte attività potranno essere riaperte. 4 mln di lavoratori torneranno a lavorare, ma si stima che circa un mln e duecento persone lavoreranno in smart working. Finirà l’obbligo di autocertificazione che verrà utilizzata solo per chi lascia la Regione.

11 MAGGIO – La seconda tappa prevede la riapertura dei negozi al dettaglio. Ma deve essere garantito il distanziamento, i commessi devono essere protetti e saranno necessarie due sanificazioni al giorno. Dovranno essere disinfettati i capi provati dai clienti.

18 MAGGIO – E’ il giorno nel quale potrebbero essere riaperti bar, ristoranti, parrucchieri e centri estetici. Da assicurare anche in questo caso il distanziamento tra clienti e personale, protezioni e sanificazione.

Per cinema, teatri e stadi ci sarà ancora da aspettare.

(Fonte: Il Giornale)