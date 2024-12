Italia, qualificazione al Mondiale: oggi il sorteggio. I pericoli e le scorciatoie

A mezzogiorno si terrà a Zurigo il sorteggio per la qualificazione al Mondiale. Le nazioni saranno divise in 12 gruppi, 6 da 4 squadre e 6 da 5. Le vincenti staccheranno subito il biglietto per Stati Uniti, Messico e Canada. Le 12 seconde dovranno invece affrontare un percorso complicato: un doppio playoff al quale parteciperanno anche le migliori 4 di Nations League non qualificate.

"L’urna, spesso, ci ha voltato le spalle. In ogni caso l’estrazione di oggi sarà un passaggio intermedio. Non è semplice orientarsi nel mosaico orchestrato dalla Fifa. Il Mondiale si intersecherà con i quarti di finale della Nations League, in programma tra il 20 e il 23 marzo. Il calendario con gli asterischi è una novità. Ma andiamo con ordine. Gli azzurri in Nations se la vedranno con la Germania andata a Milano, ritorno a Dusseldorf. Se superiamo i tedeschi, giocheremo per la terza volta le Finals e finiremmo in un girone mondiale da 4 squadre, tra settembre e novembre", sottolinea il Corriere della Sera.