Cordoba sbotta: “Lautaro fantasma? Ci vuole rispetto: memoria corta!”

Lautaro Martinez è tornato in qualche modo sul banco degli imputati nell'ultimo periodo. Gli errori importanti sotto porta contro il Parma hanno riportato alla luce il dato dei gol segnati che finora non è in linea con il solito livello del capitano nerazzurro. Ma in sua difesa, certo che tornerà a ruggire e segnare con la continuità che ha sempre garantito, è accordo uno che di bomber ne ha visti in carriera e a cui ha guardato le spalle per anni all'Inter.