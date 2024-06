"La prima mossa è tagliare le linee di gioco del play di De la Fuente, isolarlo, impedirgli i passaggi chiave lasciandogli gli appoggi brevi. Barella dovrà stancarsi nella pressione. Servirà il rientro di Frattesi, il nostro terzo mediano, mentre gli spagnoli dovranno ricorrere a Pedri, che però ha meno attitudini difensive. Rischiamo un po’ nella zona di Jorginho, maestro nel possesso ma meno nell’ostruzione, e s’è visto come la profondità di Fabian possa fare paura. Da non escludere l’entrata di Cristante al posto di uno tra Pellegrini e Frattesi, per dare più copertura", aggiunge Gazzetta.