Le parole dell'ex calciatore: "In Barella rivedo qualcosa di Pirlo, a cui chiedevo come facesse a farsi trovare sempre libero"

Intervenuto ai microfoni de Il Mattino, Nello Di Martino, ex calciatore, ha parlato così della crescita di Nicolò Barella: "Non azzardo paragoni, specie a distanza di anni. Ma in Barella rivedo qualcosa di Pirlo, a cui chiedevo come facesse a farsi trovare sempre libero. "Semplice. Faccio il contrario di quello che fa il mio avversario", mi rispose".