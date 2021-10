Italia-Spagna, Eder: “2016? Conte è così, gli piace preparare tutto nei dettagli”

Le parole dell'attaccante: "Lui era convinto che potessimo fare male alla Spagna con il modo di gioco che avevamo e così è andata"

Intervenuto ai microfoni di GianlucaDiMarzio.com, Eder, ex attaccante dell'Inter e della Nazionale, è tornato su Italia-Spagna dell'Europeo 2016 in vista della sfida di Nations League di questa sera: “Conte è uno così, gli piace preparare tutto nei dettagli, come dovevamo andare a prenderli e come dovevamo giocare la partita. Lui era convinto che potessimo fare male alla Spagna con il modo di gioco che avevamo e così è andata. Il primo gol viene da una mia punizione, non studiata in allenamento ma a me piace tirare sul palo del portiere, per De Gea è stato difficile bloccare la palla e Chiellini è stato bravo a buttarla dentro.