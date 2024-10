"Ho visto i giocatori talmente bene - ha aggiunto il ct azzurro, al Tg1, prima della partenza per Roma da Coverciano - che posso dire di avere un gruppo molto interessante. Sprigionano tutti un'energia per dimostrare di essere al top. Chi dei quattro nuovi è pronto per l'esordio? Sono tutti pronti, se li ho chiamati qui".