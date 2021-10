U21, Italia-Svezia 1-1: al gol di Lucca risponde nel recupero Prica

L'Italia Under 21 ha pareggiato con la Svezia 1-1 (1-0) in un incontro valido per le qualificazioni all'Europeo 2023

Gianni Pampinella

L'Italia Under 21 ha pareggiato con la Svezia 1-1 (1-0) in un incontro valido per le qualificazioni all'Europeo 2023 (gruppo F) giocato a Monza.

I gol sono stati segnati al 41' del primo tempo da Lucca, nel secondo tempo al 47' il pareggio svedese con Prica.

(Ansa)