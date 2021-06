Italia-Svizzera, Repubblica: “Barella? I suoi recuperi infiammano l’arena più di…”

La pagella del quotidiano per la prestazione del nerazzurro nella vittoria di ieri dell'Italia sulla Svizzera

"La tendenza ad accentrarsi di Berardi gli impone di defilarsi spesso anche in fascia: mediano molto più che incursore, ma i suoi recuperi infiammano l’arena più dei dribbling di Insigne. 7". Questa la pagella de La Repubblica a Nicolò Barella in merito alla schiacciante vittoria dell'Italia di ieri sera sulla Svizzera. Il centrocampista dell'Inter è stato ancora una volta uno dei migliori in campo, confermando la sua crescita esponenziale e le sue indiscusse qualità.