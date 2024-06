Nell'allenamento di oggi a casa Italia in Germania, il centrocampista dell'Inter,Davide Frattesi dopo aver corso nel riscaldamento si è staccato dal resto della squadra ed ha fatto terapie in palestra. Da quanto riportano gli inviati di Skysport nel ritiro azzurro non ci dovrebbero essere problemi in vista dell'esordio con l'Albania all'Europeo. Al momento non c'è particolare preoccupazione.