Euro U21, tre giornate a Tonali: Italia, 3 squalificati in vista della Spagna

L'organo Disciplinare della Uefa ha stabilito le decisioni dopo il primo turno del Campionato Europeo Under 21: tre squalificati per l'I

Squalificato pure, sempre per una partita, Matteo Gabbia, per "violazione delle regole di buon condotta". L'Under torna in campo domani contro la Spagna, a Maribor in Slovenia, per le qualificazioni europee.