Il giorno dopo il ko con la Svizzera, la Nazionale di Luciano Spalletti è tornata in Italia. Come raccontato da Gazzetta.it, “le nuvole e l’afa di Malpensa fanno da sfondo al mesto rientro degli azzurri. Pochissimi i tifosi arrivati in aeroporto, in un clima lontano una vita da quanto accaduto tre anni fa dopo il trionfo di Wembley contro l’Inghilterra. È questa la cartolina del fallimento.