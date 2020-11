GdS – Italia, Evani punta su tre interisti contro l’Estonia: in arrivo anche Barella

Sarà un’Italia a tinte nerazzurre quella che questa sera affronterà in amichevole l’Estonia allo stadio ‘Artemio Franchi‘ di Firenze.

“In mediana, volante a Tonali, spalleggiato da Soriano e Gagliardini. In difesa, subito precettati gli interisti Bastoni e D’Ambrosio, che salterà la Polonia per squalifica. In arrivo anche Barella” riferisce La Gazzetta dello Sport.

Evani, che prenderà il posto di Roberto Mancini – in isolamento dopo il tampone positivo al Covid-19 -, è intenzionato a schierare ben tre calciatori dell’Inter nell’undici di partenza.