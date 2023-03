Italia, tris Champions d’altri tempi. Milano torna al centro del calcio europeo

Dopo Milan e Inter, anche il Napoli si aggiunge alle otto migliori squadre in Europa. Nonostante le difficoltà degli ultimi anni, il calcio italiano riesce a portare 3 squadre ai quarti di Champions League . "Grazie al Napoli di Spalletti, dunque, caliamo un tris che in Champions si era verificato solo tre volte, sempre con le tre big Inter-Milan-Juve", sottolinea il Giornale .

"Milano invece torna al centro del calcio europeo come non lo era dal 2005-06, quando i rossoneri si fermarono in semifinale contro il Barcellona e i nerazzurri si arresero nei quarti a un'altra spagnola, il Villarreal. Milano approda con due squadre ai quarti per la quinta volta in tutta la storia della Champions e solo Madrid ha saputo fare meglio con sei doppiette, realizzate tutte tra il '14 e il '22, a parte quella storica del 1959. Oltre tutto con due finali Real-Atletico. Negli ultimi anni però ha preso quota pure Londra, che ha tante opzioni, con tre accoppiate Chelsea-Arsenal e una Chelsea-Tottenham. Manchester è invece ferma a una, di quattro anni fa".