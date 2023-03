Italia U16, doppia amichevole contro la Germania: Inter, 2 i ragazzi convocati

Il ct Zoratto ha selezionato 22 calciatori per il test contro i tedeschi, in programma il 24 e il 27 marzo

Un mese dopo i netti successi (5-1 e 6-0) nelle due amichevoli con l’Albania, la Nazionale Under 16 ‘alza l’asticella’ ospitando la Germania in una doppia sfida in programma venerdì 24 marzo (ore 15, diretta streaming sul sito FIGC) al Centro Tecnico Federale di Coverciano e lunedì 27 marzo (ore 11) al Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia. Due test probanti per valutare la crescita degli Azzurrini, che nella prima parte di stagione sono già riusciti a battere avversarie del calibro di Inghilterra, Paesi Bassi, Francia e Belgio.