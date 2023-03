FCIN1908 / Inter, evitato un altro caso Gnonto o Ciardi: blindato il baby Mancuso

Questa volta l'Inter non si ritroverà a fare i conti con la fuga di un altro gioiello del settore giovanile, come invece accaduto in passato con Gnonto prima (finito allo Zurigo nel 2020) e con Ciardi poi (che a gennaio si è trasferito al Salisburgo): Matias Mancuso , centrocampista italo-uruguayano classe 2007, secondo quanto appurato da Fcinter1908 ha firmato il suo primo contratto da professionista, valevole fino al 30 giugno 2025.

Il giocatore, che proprio ieri ha compiuto 16 anni, negli ultimi mesi si è ritrovato davanti a un bivio: proseguire il proprio percorso di crescita in nerazzurro oppure accettare una delle (tante) proposte arrivate dall'estero, con la prospettiva di lasciare Interello a costo zero in estate. Insieme alla famiglia e al suo entourage si è preso tutto il tempo necessario per decidere, e alla fine ha scelto di rimanere a Milano.