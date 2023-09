Italia U16, doppia amichevole contro l’Olanda: sono 5 i convocati dell’Inter

La Nazionale Under 16, dopo aver affrontato i pari categoria dell'Inghilterra ad agosto (vittoria 3-1 e pareggio 1-1) e della Spagna a settembre (sconfitta 2-1 e vittoria 3-2), torna in campo per disputare due amichevoli contro i Paesi Bassi in programma mercoledì 4 e venerdì 6 ottobre, entrambe alle 19, presso lo Juliana Sportpark di 's-Gravenzande.