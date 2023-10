Italia U17, i convocati per il prossimo raduno: presenti 3 ragazzi dell’Inter

Sono 26 i calciatori selezionati dal ct Favo per lo stage in preparazione della prima fase dell'Europeo di categoria

La Nazionale Under 17, dopo aver affrontato la Slovenia ad agosto (pareggio 1-1 a Gradisca d'Isonzo e vittoria 3-0 ad Ajdovščina) e vinto il Torneo 'Quattro Nazioni' a settembre (vittoria 3-1 contro la Danimarca, sconfitta 4-1 contro Israele e successo 4-2 contro i padroni di casa della Germania), torna a radunarsi, da martedì 17 a domenica 22 ottobre, a Bagno di Romagna (FC) in preparazione del Gruppo 11 della prima fase di qualificazione dell'Europeo di categoria, in programma da mercoledì 25 a martedì 31 ottobre in Emilia-Romagna, che vedrà gli Azzurrini affrontare Grecia, Irlanda del Nord e San Marino.