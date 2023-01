Italia U18, amichevole contro la Spagna: Inter la squadra più rappresentata

Un match che con i giovani guarda al futuro. La Nazionale Under 18 guidata da Daniele Franceschini inizia l’anno nuovo con un’amichevole di lusso contro i pari età della Spagna. Gli Azzurrini, a Coverciano, scenderanno in campo mercoledì 18 gennaio alle 14.30 (diretta streaming sul sito federale) vestendo per la prima volta la maglia dell’Adidas, da quest’anno sponsor tecnico della FIGC. Sul petto, il nuovo logo federale e saranno i ragazzi di Franceschini a fare da battistrada inaugurando il nuovo corso che nei prossimi anni accompagnerà l’attività di tutte le squadre Nazionali della FIGC. Non era mai accaduto in passato che una nuova maglia Azzurra debuttasse con una giovanile, privilegio sempre riservato alla Nazionale maggiore.