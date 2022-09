Italia U18, battuta 1-0 la Serbia: decide un super gol di tacco di Esposito

L'attaccante dell'Inter è andato in rete con uno splendido gesto tecnico: in campo anche i compagni nerazurri Owusu e Stankovic

C'era tanta Inter nell'amichevole di oggi pomeriggio tra le selezioni Under 18 di Italia e Serbia: da una parte gli attaccanti Esposito e Owusu, dall'altra, con fascia di capitano al braccio, il centrocampista Stankovic. La sfida, terminata 1-0 in favore degli Azzurrini, è stata decisa da un gol pazzesco di Francesco Pio Esposito al 72': il bomber classe 2005, fratello di Salvatore (2000) e Sebastiano (2005), ha messo la palla in rete con un gran colpo di tacco di sinistro, sfruttando al meglio l'assist del romanista Graziani.