Italia U18, i convocati per lo stage: ci sono anche due nerazzurri

Daniele Franceschini ha convocato 20 calciatori per il raduno in programma nei prossimi giorni

La Nazionale Under 18, dopo il successo 3-0 in amichevole contro la Serbia a settembre, torna in campo per uno stage, da lunedì 9 a giovedì 12 ottobre, presso il Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia (PI).