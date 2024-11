Sono 20 i calciatori scelti dal ct Bollini per le gare contro Montenegro, Bosnia e Grecia dal 13 al 19 novembre

Dopo aver svolto uno stage di preparazione dal 28 al 30 ottobre a Coverciano, la Nazionale Under 19 è pronta a cimentarsi nelle qualificazioni europee, in programma dal 13 al 19 novembre in Grecia. Gli Azzurrini affronteranno i pari età del Montenegro e della Bosnia ed Erzegovina, entrambi allo Stadio Municipale di Archanes, mercoledì 13 (ore 12) e sabato 16 novembre (ore 12), prima di sfidare i padroni di casa greci allo Stadio 'Theodoros Vardinogiannis' di Heraklion martedì 19 novembre (ore 13.30).