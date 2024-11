Spavento passato per Giacomo De Pieri: l'attaccante dell'Inter Primavera, protagonista assoluto del successo per 4-1 in Youth League contro l'Arsenal ma costretto a uscire dal campo in barella dopo un duro scontro di gioco, si è sottoposto a esami specifici in ospedale per valutare l'entità del problema fisico rimediato.