Italia U19, i pre convocati per l’Europeo: nuova convocazione per Esposito

A otto giorni dalla partenza per Malta dove lunedì 3 luglio la Nazionale Under 19 farà il suo esordio contro i padroni di casa nella fase a gironi dell’Europeo di categoria, Alberto Bollini ha convocato 27 giocatori per l’ultimo stage prima dell’inizio della rassegna continentale: i ragazzi sono tutti nati nel 2004 salvo Fabio Chiarodia del Werder Brema, Francesco Pio Esposito (Inter) e Luca Lipani (Genoa) che sono del 2005. Gli ultimi due, insieme a Niccolò Pisilli e Giacomo Faticanti della Roma, sono vice campioni del Mondo, categoria Under 20, poiché hanno fatto parte della recente spedizione iridata in argentina che si è conclusa al secondo posto dietro l’Uruguay.