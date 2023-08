Italia U19, i convocati per l’amichevole contro l’Albania: 3 i calciatori dell’Inter

Prime chiamate per il neo ct Corradi: gli Azzurrini, campioni d'Europa in carica, scenderanno in campo mercoledì 9 agosto

Dopo il trionfo del 16 luglio scorso a Malta, la Nazionale Under 19 campione d'Europa riparte dall'amichevole contro l'Albania in programma mercoledì 9 agosto alle ore 17.30 (diretta figc.it) al Centro Tecnico Federale di Coverciano. Cambia la fascia di età - quest'anno tocca ai 2005, a cui si aggiunge per questo test il 2006 Vittorio Magni del Milan -, cambia anche la guida tecnica, con Bernardo Corradi "promosso" dall'Under 17 che sarà in panchina al posto di Alberto Bollini, che ha guidato gli Azzurrini a un titolo che mancava da 20 anni e che farà parte dello staff di Roberto Mancini in Nazionale A.