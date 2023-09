In campo per 90 minuti Zanotti, mentre l'altro calciatore di proprietà dell'Inter, Oristanio, ha giocato per 53 minuti

Pari a reti inviolate all’esordio per l’Italia Under 21 di Carmine Nunziata. Gli Azzurrini non vanno oltre lo 0-0 in casa della Lettonia nella sfida valida per il girone di qualificazione a Euro 2025, in programma in Slovacchia.