CorSera – Ieri umiliazione più cocente di Italia-Svezia: nove mesi dopo Wembley…

Un'umiliazione cocente, peggiore di quella subita contro la Svezia nel 2017. L'Italia si risveglia ancora una volta fuori dai Mondiali

"Una partita sbagliata. Solo attacchi sconclusionati. Una squadra prevedibile e lenta. Sofferenza e umiliazione. E alla fine gli applausi dei 35 mila del Barbera si trasformano in fischi. Mancini, che in panchina era una furia, alla fine è una sfinge. Se ne va dritto negli spogliatoi, mentre gli azzurri piangono sul campo, una scena simile a quella del 2017 contro la Svezia. Ma stavolta la delusione è ancora più cocente perché siamo campioni d’Europa e non pensavamo di finire così appena nove mesi dopo la notte magica di Wembley".