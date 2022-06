Poker all’Irlanda, l’Italia Under 21 qualificata agli Europei del 2023

L'Italia Under 21 vince 4-1 contro l'Irlanda al Del Duca di Ascoli e stacca il pass per la fase a gironi degli Europei di categoria

L'Italia Under 21 vince 4-1 contro l'Irlanda al Del Duca di Ascoli e stacca il pass per la fase a gironi degli Europei di categoria del 2023. Gli azzurrini di Nicolato sbloccano il punteggio con il rigore di Rovella al 20' e trovano il raddoppio con Cambiaghi al 35'. In avvio di ripresa ci pensa Pellegri a calare il tris, di Quagliata il quarto gol azzurro mentre la rete irlandese è di Coventry, su rigore. 7' per Esposito, subentrato nel finale a Pellegri.