Italia Under 21, i convocati di Nunziata per i match con Francia e Ucraina

Sono 27 i convocati dal tecnico dell'Under 21, Carmine Nunziata, per le due amichevoli che attendono gli azzurrini con due test amichevoli in Italia: venerdì 15 allo stadio 'Carlo Castellani' di Empoli e martedì 19 novembre allo stadio 'Alberto Picco' della Spezia, gli Azzurrini affronteranno rispettivamente Francia e Ucraina, avversarie che - come l'Italia - hanno già staccato il biglietto per la fase finale.