Il CT dell'Under 21 Carmine Nunziata ha convocato 26 giocatori per la sfida dell'Italia contro l'Irlanda, match nel quale agli azzurrini basterà un pareggio per staccare il pass per la Slovacchia, sede della fase finale dell'Europeo 2025.