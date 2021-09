Italiano: “Inter in salute, sta bene fisicamente e mentalmente. Castrovilli non ci sarà”

Le parole del tecnico della Fiorentina che è intervenuto in conferenza stampa

Alla vigilia di Fiorentina-Inter, Vincenzo Italiano è intervenuto in conferenza stampa per presentare la gara contro i nerazzurri. Queste le dichiarazioni dell'allenatore: "Non mi aspettavo sicuramente questo avvio importante in termini di punti. Lo speravo, ci credevo, ma sono felice per il livello raggiunto in così breve tempo. Stiamo facendo vedere un grande spirito di gruppo e mi auguro che questo spirito ci accompagni a lungo. Sono contento di questa attenzione perché vuol dire che ce la siamo conquistata ed è motivo d'orgoglio. Affrontiamo i campioni d'Italia che ha fatto bene nell'ultima gara, è in salute, e verrà qui con l'autostima al massimo. Non sarà semplice prepararla in un solo allenamento".