Italiano: “Doppia finale, daremo tutto. Calcio in Italia tornato ad alto livello”

La Fiorentina ha conquistato la finale di Conference dopo quella di Coppa Italia che si giocherà contro l'Inter

La Fiorentina ha conquistato la finale di Conference League eliminando il Basilea e sarà la rivale dell'Internella finale di Coppa Italia del 24 maggio. Vincenzo Italiano, allenatore viola, alla fine della partita contro gli svizzeri ha analizzato la partita ai microfoni di Skysport e si è soffermato anche sulla partita contro i nerazzurri.

-Doppia finale, che stagione è?

Una gioia incredibile riuscire a venire qua a fare una partita del genere, fare tre gol e avere grandissima voglia di arrivare in finale. Abbiamo sofferto tanto per arrivare qui e abbiamo dato l'anima in ogni partita. Giocare in un ambiente così non è facile, veniamo premiati da questa doppia finale, un cammino fantastico.

-A chi la dedica questa finale?

Sono felice del percorso ed è un premio ai tanti sacrifici. C'era tanta voglia di arrivare in alto. Se c'era da scegliere tra Roma in finale e la Conference avrei scelto Praga ma abbiamo entrambi le finali da fare e quindi la dedico a questi ragazzi.

- in finale, ottimo spot per il calcio italiano

Benissimo. Il calcio italiano dimostra di essere tornato a grandi livelli. Tre finali meritate, daremo tutte l'anima per la vittoria ed è un traguardo fantastico per il nostro calcio e il nostro Paese e per quello che stiamo dimostrando.

-Ma almeno negli spogliatoi ha festeggiato?

Oggi sì, la felicità è enorme, ma soprattutto per il gol liberatorio a fine partita. Adesso però ci dobbiamo preparare per le due finali, vogliamo fare bene contro le due rivali che sulla carta sono più brave di noi, ma vogliamo metterle in difficoltà e dare il massimo.

(Fonte: SS24)