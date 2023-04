Italiano: “Finale con l’Inter? Loro incredibili, sono in vantaggio. Ma è gara secca”

Le parole del tecnico della Fiorentina: "Penso che l’Inter sia una squadra incredibile per tecnica, fisicità, per come si esprime"

Intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro la Sampdoria, Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, ha parlato così in vista della finale di Coppa Italia contro l'Inter: "Penso che l’Inter sia una squadra incredibile per tecnica, fisicità, per come si esprime e un piccolo vantaggio è giusto darlo a loro. Però è una partita secca, dove la grande voglia di far bene e di arrivare al top può farci colmare questo gap".