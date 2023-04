Caressa: “Sull’Inter ho un solo dubbio ma non dimentichiamoci una cosa impressionante”

Fabio Caressa ha voluto sottolineare un aspetto importante in merito alla stagione dell'Inter di Simone Inzaghi

"L'Inter ha già raggiunto uno degli obiettivi, ossia la finale di Coppa Italia. Nella corsa Champions, l'unico dubbio su Inter e Milan è come gestiscono pre e post Derby anche perché nel pre ci sono Roma-Inter e Milan-Lazio. La Roma ha pochi giocatori a disposizione ed è in difficoltà e si gioca la semifinale in Europa League"