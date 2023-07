Italiano: “Che gioia giocare due finali anche se finite con tanto rammarico”

La prima novità è il Viola Park, la nuova casa della Fiorentina, e il ritiro estivo in città: "Una struttura perfetta. Le temperature ci spaventavano, ma stiamo gestendo tutto al meglio e mi sta piacendo molto questo ritiro che è stato voluto da tutti - ha detto Italiano -. Soprattutto dalla società, che ha fatto i salti mortali per preparare questo centro sportivo". In casa viola, al momento, i volti nuovi sono Parisi e Sabiri, ma nei prossimi giorni potrebbe arrivare dalla Juventus il centrocampista brasiliano Arthur. "È un calciatore forte, piace a tutti e non nascondo che se ne è parlato. Vediamo però perché il mercato è sempre imprevedibile".