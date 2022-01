Italiano: “Nuovo protocollo miglior soluzione per andare avanti. Bisogna trovare…”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato così del rinvio del match con l'Udinese

"Una situazione anomala, è chiaro che nessuno è abituato. Ora però è necessario che vengano fuori regole chiare, bisogna trovare una soluzione equa per tutti. Il campionato deve continuare nella maniera giusta. Tra due giorni dobbiamo andare a Torino e non so come ci dobbiamo comportare, il protocollo dei 13+1 certificherà il fatto di poter continuare il campionato ed è la migliore soluzione per tutti".