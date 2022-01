Lega A: “Asl, interventi illegittimi. Ricorreremo ovunque. Fiducia per gare del 9 gennaio”

Comunicato della Lega di Serie A: "Prevale la fiducia di poter disputare tutti gli incontri della prossima giornata del 9 gennaio"

"Il Consiglio di Lega ha approvato oggi all'unanimità un "protocollo", coerente con le regole adottate già dalla Uefa, che stabilisce l'obbligo di scendere in campo per le squadre con almeno 13 giocatori della prima squadra e della Primavera (sempre se maggiorenni) risultati negativi ai test per rilevare il covid-19". E' quanto si legge in una nota della Lega di serie A.