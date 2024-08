Intervenuto dopo le due amichevoli disputate oggi, Vincenzo Italiano, tecnico del Bologna, ha parlato così del centravanti rossoblu ex InterJens Odgaard: "Nella seconda partita abbiamo cambiato qualcosa davanti inserendo Odgaard insieme a Dallinga, dovremo ancora stabilire come schierare un’eventuale seconda punta. Odagaard è un ragazzo che cerca di mettermi in difficoltà, nel senso che vuol fare vedere che c’è anche lui".