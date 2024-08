Tariffe dedicate per abbonati e Soci Inter Club

Anche per il match amichevole in programma a Monza, sono attive tariffe dedicate per gli abbonati Inter alla stagione 2024-25 (di entrambe le tipologie, sia BASE che PLUS) e per i soci Inter Club (attivati entro le 23:59 di domenica 7 luglio). Abbonati Inter 24-25 | per concludere l’acquisto a tariffa dedicata, sarà necessario inserire nel campo codice coupon il numero della tessera SiamoNoi su cui è caricato l’abbonamento, a seguire il simbolo “-“ e la data di nascita in formato GGMMAAAA (esempio: 007300000000-GGMMAAAA).