Italiano: “La reazione dell’Inter? Se noi avessimo concretizzato di più…”

Le parole del tecnico viola: "Sulle palle inattive avevamo paura della fisicità dei nerazzurri e siamo stati castigati, ma mi piace come stiamo interpretando le partite"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara con l'Udinese, Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, ha parlato così del momento della squadra dopo la sconfitta di martedì con l'Inter: "Questo è un aspetto che la Fiorentina deve migliorare in tempi molto veloci. Non possiamo avere 4-5-6 palle gol e non concretizzarle. Essere concreti vuol dire mettere in difficoltà l'avversario e gestire la partita in modo diverso. Credo che se martedì avessimo concretizzato di più non si sarebbe vista la reazione veemente dell'Inter.