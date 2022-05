La Nazione: “Inter, Italiano l’uomo giusto per Gagliardini: vuole cambiare aria”

Il centrocampista dell'Inter non ha avuto molto spazio e vorrebbe cambiare aria per ritrovare stimoli: lo riporta La Nazione

C'è anche Roberto Gagliardini tra i nomi in uscita in casa Inter. Il centrocampista è infatti in scadenza nel 2023 e il club nerazzurro è pronto ad ascoltare eventuali offerte che arriveranno per lui. E una di queste, come scrive La Nazione, può provenire dalla Fiorentina: "Il centrocampista dell'Inter non ha avuto molto spazio e vorrebbe cambiare aria per ritrovare stimoli: Italiano l'uomo giusto per lui". I Viola sono interessati anche a Stefano Sensi: "Dopo un anno di prestito alla Sampdoria il regista rientra all'Inter, ma potrebbe non rimanere con Inzaghi. Su di lui c'è anche il Sassuolo", riporta il quotidiano.