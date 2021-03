Iuliano: “Un altro 5 maggio? Conte non è Cuper. L’Inter ha cominciato a pedalare”

Le parole dell'ex bianconero: "L'Inter è criticata per il gioco, ma chiudendosi e ripartendo riesce ad ottenere dei grandi risultati"

Intervenuto ai microfoni di TuttoJuve, Mark Iuliano , ex calciatore bianconero, ha risposto così ad una domanda su un possibile nuovo 5 maggio al termine di questo campionato: "Sarebbe veramente molto bello, anche se i punti sono tanti e l'Inter ha cominciato a pedalare. E' una squadra criticata per il gioco, ma chiudendosi e ripartendo riesce ad ottenere dei grandi risultati. Adesso che Antonio ha azzannato il mozzicone , di certo non lo mollerà proprio ora.

Di certo, non è Hector Cuper. Noi per ora siamo terzi, c'è ancora davanti il Milan e bisogna pensare a scavalcarlo. Tutto dipenderà da chi arriverà con la miglior condizione fisica e mentale nelle partite finali. La mia Juve non aveva mai mollato, ha nel dna questa qualità, anche se non eravamo mai stati così lontani. Ma finché c'è la matematica e la speranza di vincere, bisogna crederci fino alla fine".